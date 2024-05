Von Christoph Cadenbach, Sebastian Erb, Berlin

Zu Beginn werden, das ist normal in einem Strafprozess, die Personalien des Angeklagten festgestellt. In diesem Fall aber kennen ihn alle im Saal: Alexander Zverev, immer noch wohnhaft in Monaco, geboren am 20.4.1997, Familienstand ledig, Beruf Profisportler. Tennisspieler, um genau zu sein, Deutschlands bester seit Boris Becker.