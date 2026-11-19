Brenda Patea hatte dem Tennisspieler einst Körperverletzung vorgeworfen, das Verfahren wurde damals gegen Geldauflage eingestellt. Nun wehrt sie sich gegen die Aussage Zverevs in einem Interview, seine Unschuld sei bewiesen worden.

2026 ist für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev ein sportlich herausragendes Jahr, er feierte Erfolge, die dem 29-Jährigen noch nie gelungen waren. Bei den French Open in Paris sank der gebürtige Hamburger auf den roten Sandplatz und holte seinen sehnsüchtig erhofften ersten Grand-Slam-Titel. Es folgte ein zweiter, bei den US Open im schwülen Spätsommer von New York. Vor Kurzem wurde Zverev sogar erstmals die Nummer eins der Weltrangliste, der erste männliche deutsche Spieler seit Boris Becker 1991.