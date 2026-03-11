Fernsehshows wie „Selling Sunset“ und „Million Dollar Listing“ haben die glamouröse Welt der Immobilienmakler zum Teil der Popkultur gemacht. Männer mit aufgehellten Zähnen und Frauen in Highheels zeigen ihren schwerreichen und oft prominenten Kunden darin Luxusimmobilien für zweistellige Millionenbeträge. Zwischendurch feiern sie Partys und jetsetten durch die Welt. Für Tal und Oren Alexander war dieses Leben jahrelang Realität. Die Brüder, 38 und 39 Jahre alt, gehörten zu den Stars ihrer Branche. Sie verkauften Penthäuser in New York und Villen in Miami Beach mit eigenem Bootsanleger. Zu ihren Kunden gehörte der Milliardär Ken Griffin, einer der bekanntesten Hedgefonds-Manager der USA.