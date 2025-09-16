Alex Mariah Peter , 27, frühere Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“, arbeitet ihre Kindheit auf. Bereits im Kindergarten habe sie gemerkt, dass sie anders war als die anderen Kinder: „Wenn wir Mutter-Vater-Kind gespielt haben, wollte ich immer die Mutter sein, immer. Ich war nie der Vater“, sagte die Transfrau dem Stern. Sie sei oft allein gewesen, weil ihre Mutter und ihr Stiefvater viel gearbeitet hätten. Deshalb habe sie auch keine Spielkameraden mit nach Hause gebracht. „Mir hat der Familienzusammenhalt gefehlt“, so die 27-Jährige. Oft habe sie sich nicht verstanden gefühlt. Gute Erinnerungen verbindet die Transfrau mit „GNTM“-Moderatorin Heidi Klum. Sie sei für sie inzwischen wie die Mutter einer guten Freundin.

Hugh Bonneville, 61, britischer Schauspieler („Downton Abbey“), kann die Erwartungen seiner Fans nicht erfüllen. „Vor allem in den USA scheinen viele Leute ernsthaft zu glauben, ich besäße einen Landsitz mit Bediensteten, einem Labrador und schicken Autos“, sagte Bonneville, der in der britischen Fernsehserie und den gleichnamigen Kinofilmen „Downton Abbey“ den Landbesitzer Lord Grantham verkörpert, dem Münchner Merkur. Mit dieser Rolle werde er mittlerweile oft gleichgesetzt. „Sie sind ganz enttäuscht, wenn ich ihnen sage, dass ich nur über einen VW Golf verfüge, der obendrein kürzlich seinen Geist aufgegeben hat.“ Dass seine Filme so ernst genommen werden, findet aber Bonneville gut. Wenn die Politik kaum noch Vorbilder biete, dann solle man, so der Schauspieler, wenigstens Filmfiguren feiern, die zeigten, was Menschlichkeit bedeute.

Gloria-Sophie Burkandt, 26, Söder-Tochter und Kandidatin der Pro-Sieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“, offenbart weitere Wissenslücken bei konservativen Politikern. In der dritten Folge der Show erkannte Burkandt weder Langzeit-Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) noch den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer (CDU). „Ich hab’ 1000 Namen im Kopf, aber irgendwie, glaube ich, will ich lieber nichts sagen, damit ich mich nicht blamier’“, sagte sie zu einem Foto von Adenauer. Burkandt musste die Politiker-Fragen nur beantworten, weil sie vorher im Kopfrechnen gegen Ex-Nationalspieler Mario Basler verloren hatte. Anders als in herkömmlichen Wissensshows ist es bei „Deutschlands dümmster Promi“ das erklärte Ziel der Kandidaten, so schnell wie möglich rauszufliegen.