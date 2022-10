Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Alex Jones spielt mit dem Feuer, und er weiß ganz genau, dass er das tut. Ach was, er kippt Benzin hinein in der Hoffnung, dass möglichst viel verbrennt und er in der Asche ein Goldstück für sich ergaunern kann. Anders kann man nicht beschreiben, was in den vergangenen Wochen vor Gericht im US-Bundesstaat Connecticut passiert ist. Die letzte Eskalationsstufe, bevor Jones, Inhaber und Galionsfigur der rechtskonservativen Plattform Infowars, noch vor dem Ende der Verhandlung per Privatjet nach Texas entschwand: Er verweigerte die Aussage mit der Begründung: "Das hier ist kein richtiges Gericht; es hat mir verboten zu sagen, dass ich unschuldig bin."

Wobei es bei diesem Prozess gar nicht um die Schuldfrage ging. Jones ist bereits schuldig gesprochen worden, nun ging es lediglich um die Summe, die er zahlen muss, weil er mit Unwahrheiten, die er über das Massaker an der Sandy Hook Elementary School im Jahr 2012 verbreitet hat, sehr viel Geld verdient hat. Er hatte unter anderem gesagt, der Amoklauf, bei dem 26 Menschen ermordet wurden, sei inszeniert gewesen, um schärfere Waffengesetze durchzusetzen.

Am Mittwoch (Ortszeit), entscheiden die Geschworenen: Jones muss 965 Millionen Dollar an 14 Angehörige und einen Beamten der Bundesbehörde FBI bezahlen.

Insgesamt dürfte die Strafe bei mehr als einer Milliarde Dollar liegen

Bereits im August war er zu 45,2 Millionen Dollar Strafe verurteilt worden, von der er aufgrund der Gesetze im US-Bundesstaat Texas wahrscheinlich nur ein Zehntel wird zahlen müssen. Es gibt noch einen dritten Prozess, auch da ist Jones bereits für schuldig erklärt worden. Insgesamt dürfte die Strafe bei mehr als einer Milliarde Dollar liegen.

Jones ist nicht bei einem der meinungsbildenden Sender in den USA angestellt, er leitet ein eigenes Imperium; den Großteil der Einnahmen generiert er über den Verkauf von Produkten, die man im Katastrophenfall brauchen könnte, also: sehr, sehr viele Waffen, Rucksäcke mit Notrationen und Survival-Werkzeug, Vitaminpillen. Außerdem, nicht ganz so überlebenswichtig, Potenzmittel.

Wenn er also vor der Apokalypse warnte, seiner Meinung nach losgetreten von den Linken, dann hatte das direkt mit seinen Einnahmen zu tun, wie beim Prozess sein Vater bestätigte. "Unsere Kunden sind überaus treu. Wenn wir sagen, dass was gut für sie ist, dann kaufen sie das, und sie kaufen viel davon." Der Senior, angestellt bei Infowars, gab zu, dass sein Sohn manche Produkte übertrieben beworben habe. Die Zugriffszahlen stiegen stets dann, das war eine Erkenntnis in diesem Prozess, wenn Jones besonders dreiste Lügen verbreitete wie zum Beispiel, dass das FBI das Massaker an der Grundschule für nicht echt erklärt habe. Also: Je dreister die Lüge, desto höher der Umsatz. 50 Millionen Dollar pro Jahr soll er verdient haben, sein Vermögen wird auf mehr als 200 Millionen Dollar geschätzt.

Jones' Anhänger beschimpften die Familien online, sie störten die Beerdigung eines Opfers, schickten Todesdrohungen per Mail

Was bei dem Prozess in Connecticut auch deutlich wurde: wie sehr Jones Leuten geschadet hat, die um die 20 getöteten Grundschulkinder trauerten - viele sprachen nun zum ersten Mal öffentlich -, und wie kalkuliert das war. Angehörige der Opfer berichteten, wie sie von Jones als "ekelhafte Schauspieler" bezeichnet wurden und daraufhin keine ruhige Minute mehr hatten. Jones' Anhänger beschimpften die Familien online, sie störten die Beerdigung eines Opfers, schickten Todesdrohungen per Mail. Sie lauerten dem Vater eines getöteten sechs Jahre alten Mädchens auf und fragten, wie viel Geld er gekriegt habe für die Lüge, dass seine Tochter Emilie getötet worden sei.

"Trauer sollte heilig sein", sagte Robbie Parker, eben jener Vater; Jones habe eine angemessene Trauer verhindert, indem er seine Gefolgschaft immer weiter angestachelt habe, jahrelang. Er habe sich nicht gewehrt, auch weil er große Angst vor noch schlimmeren Aktionen gehabt habe. Er habe sich erst nach Jahren zur Beteiligung an der Klage entschlossen, gegen die Jones nun trotz des Schuldspruchs auf seine ihm eigene Art agitiert.

Jones versuchte, diesen Prozess, der ihm wegen seiner Lügen gemacht wurde, zu diskreditieren - mit Lügen. Er werde sich nicht mehr bei Angehörigen der 26 Opfer - 20 von ihnen Kinder - entschuldigen, weil er aufrichtig geglaubt habe, dass alles erfunden gewesen sei. Er nannte Richterin Barbara Bellis eine "Tyrannin", den Prozess "eine Show vor einem Känguru-Gericht". Sein Anwalt Norm Pattis goss beim Schlussplädoyer noch ein wenig Benzin nach. Er nannte Jones einen Propheten, ein Genie wie den Autor George Orwell, der Mitmenschen vor einer dystopischen Zukunft warnen wolle, und er legte noch einmal gegen die Angehörigen der Opfer nach. Die hätten die Prozesse nur aus Geldgier initiiert.

Richterin Bellis mahnte zwar, solche Beleidigungen sein zu lassen, aber natürlich sind sie in der Welt. Es sind Aussagen, gerichtet an Jones' Anhänger, die ihn als furchtlosen Kämpfer sehen und weiter Produkte kaufen sollen. Lügen für Millionen, das ist sein Geschäftsmodell, und es sieht ganz so aus, als wolle er damit weitermachen.

Jones verfolgte das Urteil der Geschworenen nicht im Gerichtssaal, sondern im Studio - und kommentierte live: "Wir kämpfen gegen Goliath!" Er versicherte den Zuschauern, dass er gegen das Urteil Berufung einlegen wolle, und dass der Gläubigerschutz, den er bereits beantragt hat, die Plattform Infowars schützen werde. Jones mag finanziell ruiniert sein; das bedeutet aber nicht, dass er nicht weiter mit dem Feuer spielen und zündeln wird.