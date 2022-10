Alex Jones, Gründer des rechtsradikalen US-amerikanischen Onlineportals Infowars, hatte behauptet, dass der Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School mit 28 Toten inszeniert worden sei. Ein Gericht verurteilt ihn nun wegen Verleumdung. Er muss insgesamt 965 Millionen US-Dollar an Hinterbliebene zahlen.

Von Claudia Koestler, Portland

Es war am Morgen eines Dezembertages, als der 20-jährige Adam Lanza zur Waffe griff, seine Mutter damit tötete und daraufhin an seine alte Schule, die Sandy Hook Elementary School in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut fuhr. Dort erschoss der Amokläufer um kurz nach halb zehn 20 Kinder und sechs Lehrerinnen, ehe er sich selbst richtete. Das Massaker vom 14. Dezember 2012 gilt, gemessen an der Anzahl der Opfer, als der zweitschwerste Amoklauf an einer Schule in der Geschichte der USA. Dass der Verschwörungstheoretiker Alex Jones über diese Tat falsche Behauptungen aufgestellt und verbreitet hat, kommt ihn nun teuer zu stehen: Er muss insgesamt 965 Millionen US-Dollar an Hinterbliebene zahlen. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Connecticut am Mittwoch, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Waterbury berichteten.

Jones, Radiomoderator und Gründer des rechtsradikalen US-amerikanischen Onlineportals Infowars, hatte in der Vergangenheit behauptet, dass der Amoklauf von Schauspielern inszeniert worden sei. Die Klage war von Angehörigen von fünf Kindern und drei Lehrern eingereicht worden, die bei dem Massaker getötet wurden - sowie von einem FBI-Agenten, der zu den Ersthelfern am Tatort gehörte. In dem Prozess sagten Eltern und Geschwister der Opfer laut Medienberichten unter Tränen aus, wie sie jahrelang von Leuten bedroht und belästigt wurden, die den Lügen Jones' glaubten. Fremde seien bei ihnen zu Hause aufgetaucht, um sie zu filmen, in den sozialen Medien seien sie mit beleidigenden Kommentaren überschüttet worden. Der Betrag von 965 Millionen US-Dollar ergibt sich aus der Summe der Schadenszahlungen an die insgesamt 15 Klägerinnen und Kläger. Die Anwälte der Familien hatten den Geschworenen vorgeschlagen, 550 Millionen Dollar als "Basis" für die Berechnung des Schadensersatzes zu verwenden - etwa einen Dollar für jeden Social-Media-Klick, die Jones Facebook-, Twitter- und YouTube-Konten in den sechs Jahren nach dem Massaker von 2012 gemeinsam erzielten.

"Lügen, um ein Geschäft anzukurbeln"

"Man muss einem Tyrannen die Stirn bieten, denn Tyrannen hören nicht auf, vor allem, wenn sie durch ihre Tyrannei sehr, sehr reich werden", sagte Chris Mattei, einer der Anwälte der Familien, den Geschworenen in den Schlussplädoyers. Er bat das Gremium, ein Urteil zu fällen, "das Alex Jones klarmacht, wie verheerend sein Verhalten war." Dies sei nicht nur eine gelegentliche Lüge gewesen - "dies war der Gebrauch von Lügen, um ein Geschäft anzukurbeln", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg die Anwälte. "Es war ein Geschäftsplan, um diese Familien zu verletzen und Dinge zu verkaufen, indem man ihnen weh tut." Ein Mitarbeiter von Jones hatte seine Gesamteinnahmen aus dem Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, Büchern und Überlebensausrüstung seit der Schießerei auf 100 Millionen bis eine Milliarde Dollar beziffert. Jones indes hat inzwischen erklärt, er sei fast pleite. "Sie könnten ein Urteil im Wert von einer Milliarde Dollar erhalten und würden keinen Cent bekommen", sagte er während einer Pressekonferenz.

Der Prozess, der etwa 20 Meilen vom Ort der Schießerei entfernt stattfand, war der zweite, bei dem Jones für seine Sandy-Hook-Lügen finanziell zur Verantwortung gezogen wurde. In Texas wurde er bereits im August dazu verurteilt, fast 50 Millionen Dollar Schadenersatz an die Familie eines in Sandy Hook getöteten Erstklässlers zu zahlen.

Während eines kurzen Auftritts im Zeugenstand erklärte Jones, er sei "fertig damit, sich für seine Sandy-Hook-Aussagen zu entschuldigen", und fügte hinzu, er habe schon "vor Jahren" zugegeben, dass das Massaker wirklich stattgefunden habe. Inzwischen nahm er diese Aussagen jedoch wieder zurück und sagte, er betrachte sowohl Sandy Hook als auch den Verleumdungsprozess, den er als Scheinprozess bezeichnete, als "künstlich". Jones bezeichnete die Richterin und die Geschworenen als "manipuliert" und verspottete den Prozess als "Känguru-Gericht".

Die Überlebenden und Hinterbliebenen dieses Massakers, aber auch von anderen Amokläufen in den USA, kämpfen bis heute erfolglos für eine Änderung der Waffengesetze.