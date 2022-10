Von Claudia Koestler, Portland

Betroffene Familien des Sandy-Hook-Schulmassakers von 2012 fordern, Alex Jones zur Zahlung von 2,75 Billionen Dollar Schadenersatz zu verurteilen (anders ausgedrückt: 2750 Milliarden, im Amerikanischen 2,75 trillions). Und das zusätzlich zu den fast einen Milliarde Dollar, die ihnen ein Geschworenengericht in Connecticut wegen Verleumdung bereits zugesprochen hat.

Sie erklärten, nur "der höchstmögliche Strafschadenersatz" könne den Moderator von Infowars davon abhalten, ihnen weiterhin zu schaden. Die Familien sagten, sie hätten Anspruch auf diesen Betrag, weil Jones gegen ein staatliches Gesetz verstoßen habe, das den Verkauf von Produkten unter Verwendung falscher Angaben verbietet. Sie kamen auf die Summe, indem sie das Bußgeld von 5000 Dollar pro Verstoß mit den 550 Millionen Social-Media-Kontakten multiplizierten, die Jones in den drei Jahren nach einer Schießerei an einer Schule, bei der 20 Erstklässler und sechs Pädagogen sowie die Mutter des Täters und dieser ums Leben kamen, auf seinen Facebook-, YouTube- und Twitter-Konten erreicht hat.

Jones bezeichnete die Familienmitglieder jahrelang als "Krisendarsteller" und behauptete, ihre Angehörigen seien nicht bei einem Grundschul-Massaker ermordet worden. Er bestreitet zudem, dass seine Äußerungen verleumderisch seien. "Alex Jones macht diese Angriffe aus einem einzigen Grund: Gier", erklärten die Anwälte der Familien am Freitag. "Alex Jones wird sie niemals wie echte Menschen behandeln, weil sie für ihn als Zielscheibe zu wertvoll sind."

Der Infowars-Moderator erklärt, er sei bankrott

Richterin Barbara Bellis wird den endgültigen Betrag festlegen, den Jones zahlen muss. Sie hat bereits früher erklärt, dass Jones in ihren Augen gegen das Gesetz über unlautere Handelspraktiken in Connecticut (Connecticut Unfair Trade Practices Act, CUTPA) verstoßen hat, indem er während seiner Sendungen, in denen er falsche Behauptungen über das Sandy-Hook-Massaker aufstellte, Nahrungsergänzungsmittel und Überlebensausrüstung verkauft hat. Der Infowars-Moderator hat derweil erklärt, er sei bankrott und werde den Familien keinen Cent zahlen.

Am 12. November haben die Geschworenen in Connecticut acht Familien und einem FBI-Agenten, der auf die Schießerei reagiert hatte, bereits 965 Millionen Dollar für die Leiden zugesprochen, denen sie durch Infowars-Fans ausgesetzt waren, die Jones' Theorie glaubten. Die Geschworenen mussten sich damals nicht mit dem Gesetz über unlautere Handelspraktiken in Connecticut befassen, sondern nur den Schadenersatz wegen Verleumdung und seelischer Grausamkeit festlegen, nachdem Bellis in einem anderen Verfahren bereits entschieden hatte, dass Jones die Familien verleumdet hatte. Jones hatte sich zuvor wiederholt geweigert, Aussagen zu machen und Dokumente vorzulegen, aus denen hervorgehen könnte, wie viel sein Unternehmen verdient.

Jones hat die Muttergesellschaft von Infowars, Free Speech Systems, in diesem Jahr beim Bundeskonkursgericht in Houston unter Gläubigerschutz gestellt, kurz bevor eine andere Jury in Texas einer Familie aus Sandy Hook fast 50 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Verleumdung zugesprochen hat. Dem Verschwörungserzähler steht noch in diesem Jahr ein dritter Verleumdungsprozess gegen eine weitere Sandy-Hook-Familie in Texas bevor. Während des Prozesses in Connecticut sagte ein Angestellter von Jones aus, dass seine Unternehmen nach Sandy Hook zwischen 150 Millionen und eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht hätten.

Der Anwalt von Jones, Norm Pattis, hat bereits angekündigt, er werde gegen den Schiedsspruch der Geschworenen Berufung einlegen.