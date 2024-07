Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ist Alec Baldwin ein brauchbarer Reiter – und falls nein: Ist er willens, das zuzugeben? Ja, diese Frage wird eine Rolle spielen beim Prozess gegen den Schauspieler, der am Dienstag im US-Bundesstaat New Mexico beginnen wird. Baldwin ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Ihm wird vorgeworfen, bei Dreharbeiten des Westerns „Rust“ während einer Probe am 21. Oktober 2021 auf der Bonanza Creek Ranch den Abzug eines Revolvers betätigt zu haben. Die Patrone durchdrang den Oberkörper von Kamerafrau Halyna Hutchins und traf Regisseur Joel Souza an der Schulter. Souza wurde verletzt, Hutchins starb.