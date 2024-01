Was vom Werke übrig blieb

Sein Erbe entfacht Streit in der Familie: der französische Schauspieler Alain Delon, hier 2019 in Cannes.

Der französische Schauspieler Alain Delon ist gesundheitlich angeschlagen - und seine Kinder streiten sich schon ums Erbe. Über ein Trauerspiel, in dem Delon nur noch die Rolle einer Schattenfigur zufällt.

Von Oliver Meiler

Es gab eine Zeit, da sprach Alain Delon von sich fast nur in der dritten Person. Als schwebte sein Werk so hoch über allem, dass er selbst fasziniert dorthin aufschaute. Wenn er von Freunden eingeladen wurde, kam er gerne mal mit dem Helikopter. Der französische Schauspieler, Sohn von Metzgern aus Bourg-la-Reine, hat in fast hundert Filmen gespielt und darin oft den smarten, auch mal bösen und irgendwie dämmerfrei Schönen gegeben. Als Darsteller haben ihn die Französinnen (und sogar die Franzosen) geliebt. Fernab der Leinwand blieb er ihnen ziemlich fremd.