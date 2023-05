Von Felix Hütten

Selbstverständlich ist nicht nur der Bau einer Autobahnbrücke, sondern auch deren Abriss hohe Ingenieurskunst. Kaputtmachen ist - je nach Bauwerk - gar nicht so einfach. Die nun gesprengte Autobahnbrücke in Lüdenscheid im Sauerland hat das eindrucksvoll gezeigt. Wochenlange Vorbereitungen waren nötig; Sorge bereiteten den Sprengexperten vor allem die Sekunden nach dem Knall: Wie kann es gelingen, dass 17000 Tonnen Beton und Stahl, Schrauben und Stein ins Tal niederprasseln, ohne dort großen Schaden anzurichten? Sprengstoff in die Pfeiler zu bohren und zu zünden genügt nicht. Um zu verhindern, dass Trümmerteile unkontrolliert umherfliegen und umstehende Gebäude, Vegetation, Tiere oder gar Menschen mitreißen, wurde ein Fallbett errichtet: 80000 Tonnen Erde schaufelten Bagger unter die Brücke, gerade sollten die Pfeiler in sich zusammenklappen und gemeinsam mit den Resten der ehemaligen Fahrbahn am Boden aufkommen. Mit der weichen Erde ist es gelungen, die Energie der herabfallenden Teile aufzunehmen und abzubremsen. Man kann sich ein solches Fallbett wie eine Gummimatte im Sportunterricht vorstellen: Je höher der Barren ist, von dem man springt, desto mehr Federung braucht es am Boden.