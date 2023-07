Von Johanna Pfund

Spielen wollte "Commander" offenbar nicht. Der Deutsche Schäferhund, Haustier der amerikanischen Präsidentenfamilie Biden, soll Ende 2022 zehn Mal Sicherheitsleute angefallen haben, einer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Sprecherin von Jill Biden erklärte nach Bekanntwerden der Attacken nun, dass das Weiße Haus natürlich Stress für den Hund bedeute und die Familie daran arbeite, die Situation zu verbessern. Dafür wird es wohl Zeit. Der knapp zwei Jahre alte Commander gehört wie sein ebenfalls beißfreudiger Vorgänger "Major" einer Rasse an, in der man mit etwa zwölf Monaten ausgewachsen ist, die Tiere werden bei Polizei und Zoll gerne eingesetzt. Dem preußischen Hofrittmeister Max von Stephanitz ging es um Vielseitigkeit, als er in den 1870er-Jahren mit der Züchtung der Rasse begann: gehorsam, mutig, treu, arbeitseifrig sollten die Tiere sein. Damit hatte er Erfolg, und so wurde 1899 in Karlsruhe der Verein für Deutsche Schäferhunde gegründet. Die Hunde sind immer noch beliebt, aber auch anspruchsvoll, wie auf allen Zucht- und Hundeforen zu lesen ist: Ein Schäferhund muss beschäftigt werden - weit über den täglichen Spaziergang hinaus. Andernfalls könne er unerwünschte Verhaltensweisen entwickeln, inklusive Nervosität und Kontrollzwang.