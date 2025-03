Von Titus Arnu

Die Kletterroute „Geheimer Schwob“ in der Oststeiermark gilt als mittelschwere Tour im fünften bis maximal sechsten Grad. Sie führt auf den 1450 Meter hohen Ausweichkogel im Hochschwab-Massiv. In der Beschreibung von bergsteigen.com wird die Kletterpartie als „nette im Plaisirstil gehaltene Route“ bezeichnet, die einige steile Wände und mehrere grasige Gehpassagen aufweist. „Plaisirstil“ bedeutet, dass der Schwierigkeitsgrad moderat bleibt und die steilsten Felspassagen mit fest installierten Bohrhaken ausgestattet sind, an denen man sich mit dem Seil sichern kann.