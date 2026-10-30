Ai Weiwei , 69, chinesischer Künstler, rät Eltern, Kindern nicht ständig beim Malen reinzureden. Er wünsche sich bei der Entdeckung ihrer künstlerischen Talente größtmögliche Freiheit, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung . Man sollte Kinder beim Malen und Zeichnen nicht korrigieren. „Was immer sie dem Kind dann für einen Rat geben, er ist jetzt schon völlig falsch“, sagte er dem Blatt. In der Kunst gebe es keine Fehler. Der falsche Strich sei genau der Moment, in dem der Fehler zur Kunst werde. „Jede Kunst beginnt mit einem Fehler – sonst ist es keine Kunst, sondern Dekoration.“

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Halle Berry, 60, Schauspielerin, streitet sich erbittert mit ihrem Ex-Mann um den gemeinsamen Sohn. Ein Gericht in Los Angeles legte nun vorläufig in dem Sorgerechtsstreit fest, dass der 13-Jährige nicht über Nacht in ihrem Haus bleiben darf. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, darf Berry den Jungen nur tagsüber an zwei Tagen in der Woche sowie an jedem zweiten Wochenende sehen. Der Anwalt ihres Ex-Mannes, Schauspieler Olivier Martinez, sprach nach der Gerichtsanhörung von einem großen Sieg. Martinez habe dies zum Schutz des Kindes angestrebt. Der Junge würde damit die meiste Zeit bei seinem Vater verbringen. Berry konnte aber auch einen juristischen Erfolg verbuchen. Die Richterin lehnte einen Antrag von Martinez auf ein Kontaktverbot ab. Martinez hatte seiner Ex-Frau kürzlich vorgeworfen, sie habe den Jungen in einem Streit körperlich misshandelt. Die Schauspielerin wies diese Vorwürfe zurück.

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Leo XIV., 71, US-Wähler, will nicht verraten, welchem Lager er bei den Midterms in den USA seine Stimme gegeben hat. Der 71-Jährige stimmte bei den Zwischenwahlen aus mehr als 7500 Kilometern Entfernung vorab per Briefwahl ab, wie der Vatikan bestätigte. Er ist damit der erste Papst in der Geschichte der katholischen Kirche, der bei Wahlen in den USA seine Stimme abgegeben hat. Offen blieb, wen der gebürtige US-Amerikaner gewählt hat. Seit Beginn seines Pontifikats vor anderthalb Jahren hatte er mehrfach öffentliche Auseinandersetzungen mit US-Präsident Donald Trump.

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Hans Sigl, 57, Schauspieler, wirbt für eine positive Lebenseinstellung. „Der nächste Sommer wird ein Knaller“ sei einer seiner Leitsätze, sagte der Österreicher dem Stern. Von Menschen in seinem Alter höre man oft, „noch 20 gute Sommer, dann ist es eh vorbei“. Das sei falsch. „Endlichkeit ist immer ein gutes Thema und auch das muss positiv und gut behandelt werden“, sagte der Schauspieler, der seit fast 20 Jahren für die ZDF-Serie den „Bergdoktor“ gibt.

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Liev Schreiber, 59, Schauspieler, hält auf seinem Hausdach in New York Hühner. Alle fünf Hennen hätten einen Namen, sagte er in der Talkshow „Live with Kelly and Mark“. Früher hielt er unwissentlich einen Hahn. „Hähne sind in New York natürlich verboten, wegen der Lärmschutzvorschriften, wegen des Krähens am Morgen. Aber Hennen darf man halten“, erklärte er. Seine Familie habe ein Huhn gehabt, welches sie liebten und Linda genannt hätten – „und dann stellte sich eines Morgens heraus, dass sie krähend aufwachte“.

Nevada, 3, Nachwuchsfußballer, spielt offenbar so gut, dass er bei einem Turnier des Platzes verwiesen wurde. „Sie werfen ihn raus, weil er zu gut ist“, befand seine Mutter laut Los Angeles Times und legte sich derart mit dem Veranstalter des Spiels in der Nähe von Orlando im US-Bundesstaat Florida an, dass die Polizei gerufen wurde. Die Verantwortlichen der Jugendliga stellten die Situation nach Angaben der Polizei anders dar: Nevada habe andere Kinder wiederholt geschubst und den Ball nie abgeben wollen. Zudem hätten sich die Eltern über Gebühr eingebracht, wie schon bei anderen Spielen. Der Verband kündigte gleichwohl eine interne Prüfung an. Ein Video, das den Dreijährigen beim Dribbeln gegen ältere Kinder zeigt, verbreitete sich anschließend rasant im Internet. Das wiederum führte dazu, dass unter anderem der US-amerikanische Ex-Nationalspieler Eddie Johnson anbot, den Jungen zu trainieren.