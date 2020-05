Die Staatsanwaltschaft von Georgia hat das US-Justizministerium um Ermittlungen im Fall des getöteten unbewaffneten schwarzen Joggers Ahmaud Arbery gebeten. "Wir setzen uns für eine vollständige und transparente Überprüfung der Art und Weise ein, wie der Fall Ahmaud Arbery von Anfang an behandelt wurde", teilte der Generalstaatsanwalt von Georgia, Chris Carr, mit. Hintergrund sind die schleppenden Ermittlungen im Fall des Mannes, der von zwei Weißen erschossen wurde.

Der Fall hatte nach Auftauchen eines Videos landesweit für Entsetzen gesorgt. Arbery wurde am 23. Februar getötet, das Video wurde erst jetzt publik. Erst danach wurden zwei Verdächtige, ein 64-jähriger Vater und sein 34-jähriger Sohn, festgenommen und des Mordes angeklagt. Es ist in Georgia legal, offen Waffen zu tragen. Es ist ebenfalls legal, eine sogenannte Jedermann-Festnahme vorzunehmen, also die Festnahme eines mutmaßlichen Straftäters durch Zivilisten. Und es ist legal, sich im Falle einer Bedrohung mit Waffengewalt zu verteidigen. Darauf beriefen sich die beiden Männer, als die Polizei am Tatort eintraf. Sie wurden damals nicht festgenommen, obwohl sie allem Anschein nach willkürlich einen mutmaßlich unschuldigen Jogger verfolgt, bedroht und getötet hatten.

"Die Familie, die Gemeinde und der Staat Georgia verdienen Antworten, und wir werden mit Ermittlungsbehörden auf staatlicher und Bundesebene zusammenarbeiten, um diese Antworten zu finden", sagte Carr. Die landesweite Strafverfolgungsbehörde von Georgia hatte zuvor die Ermittlung von lokalen Beamten an sich gezogen.

Die Verdächtigen hatten ausgesagt, geglaubt zu haben, Arbery habe einem mutmaßlichen Einbrecher ähnlichgesehen, der zuvor auf Überwachungskameras festgehalten worden war. Arberys Mutter Wanda Cooper Jones sagte, sie glaube, dass ihr 25-jähriger Sohn lediglich joggen gewesen sei, als er getötet wurde. Das vom Anwalt seiner Familie, Lee Merritt, auf Twitter verbreitete Video zeigt, wie ein Jogger auf einen stehenden Pick-up zuläuft. Als dieser um das Fahrzeug herumläuft, wird er in ein Handgemenge mit einem Mann mit einem Gewehr verwickelt. Ein weiterer Mann auf der Ladefläche scheint zugleich eine Handfeuerwaffe in Anschlag zu bringen. Dann sind Schüsse zu hören.

Mehrere prominente Musiker, darunter die Sängerin Alicia Keys und der Rapper Jay-Z, veröffentlichten einen offenen Brief, in dem sie die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts forderten. Die Nachrichtenagentur AP zitierte Keys, das Video sei "herzzerreißend, unglaublich inakzeptabel und unmenschlich". US-Präsident Donald Trump nannte das Video "sehr verstörend". Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden ging sogar so weit zu sagen, Arbery sei "vor unseren Augen gelyncht" worden.