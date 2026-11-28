Bei einer Explosion in der Nähe einer Schule in der afghanischen Provinz Kunar sind mindestens sieben Kinder ums Leben gekommen. 99 weitere Schüler seien bei dem Vorfall am Samstagmorgen verletzt worden, sagte ein Vertreter der Provinzregierung der Deutschen Presse-Agentur. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie verletzte Kinder in das Krankenhaus der Provinzhauptstadt Asadabad gebracht wurden.

Die Explosion habe sich in einem Sprengstofflager eines Bergbauunternehmens in der Nähe der Schule ereignet, teilte der Regierungsvertreter weiter mit. Dabei seien das Schulgebäude sowie benachbarte Häuser beschädigt worden. Es werde von Fahrlässigkeit ausgegangen, hieß es. Weitere Details zu den Hintergründen würden noch untersucht.

Es ist bereits der dritte tödliche Vorfall in einer afghanischen Bildungseinrichtung innerhalb kurzer Zeit. Am Dienstag war bei einer Explosion in der Provinz Kapisa mindestens ein Schüler ums Leben gekommen. Wenige Tage zuvor waren bei einer Explosion in der Provinz Farah vier Schüler getötet und zwei verletzt worden. Die örtlichen Behörden führten beide Vorfälle auf Blindgänger zurück, die aus früheren Konflikten übriggeblieben waren.