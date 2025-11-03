Zum Hauptinhalt springen

Afghanistan„Als wäre Afghanistan ein normales Reiseziel“

Lesezeit: 5 Min.

Seit die Taliban wieder an der Macht sind in Afghanistan, sind die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt. Hier Frauen in Burkas in Kabul 2024.
Seit die Taliban wieder an der Macht sind in Afghanistan, sind die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt. Hier Frauen in Burkas in Kabul 2024. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP)

Influencer posten immer häufiger gut gelaunte Reisevideos aus Afghanistan, gerne auch mit Waffen und verrosteten Panzern. Als sei das Land ein großer Abenteuerspielplatz.

Von Tobias Matern

Die Warnung ist eindeutig. Deutsche sollen nicht nach Afghanistan reisen. Und wenn sie schon dort sind, sollen sie das Land sofort wieder verlassen. Westliche Ausländer könnten das „Ziel dschihadistischer Gruppen“ werden, schreibt das Auswärtige Amt. Die Gewaltkriminalität in Afghanistan habe zugenommen: „Es besteht die Gefahr einer Entführung oder willkürlicher Inhaftierung.“

Zur SZ-Startseite

Afghanistan
:Der Minister, der zum Pizzaboten wurde

Der afghanische Politiker Syed Sadaat musste nach seiner Flucht vor den Taliban in Deutschland ganz von vorne anfangen. Wieso er seine Zeit als Lieferando-Fahrer nie als Absturz gesehen hat - und was er heute macht.

SZ PlusVon Tobias Matern

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite