Die Warnung ist eindeutig. Deutsche sollen nicht nach Afghanistan reisen. Und wenn sie schon dort sind, sollen sie das Land sofort wieder verlassen. Westliche Ausländer könnten das „Ziel dschihadistischer Gruppen“ werden, schreibt das Auswärtige Amt. Die Gewaltkriminalität in Afghanistan habe zugenommen: „Es besteht die Gefahr einer Entführung oder willkürlicher Inhaftierung.“
Influencer posten immer häufiger gut gelaunte Reisevideos aus Afghanistan, gerne auch mit Waffen und verrosteten Panzern. Als sei das Land ein großer Abenteuerspielplatz.
Von Tobias Matern
