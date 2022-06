Von Anna Fischhaber

Es gibt die Geschichte des Gorillas, dem nach dem Tod seiner Gefährtin Fernsehen half, unter anderem der Film "Planet der Affen", berichteten britische Medien. Das war 2007. Aber auch an Affen geht offenbar das digitale Zeitalter nicht vorbei. Zumindest haben britische und finnische Forscherinnen und Forscher jetzt eine Art Netflix und Spotify für die Tiere entwickelt und an drei Weißkopfsakis aus einem Zoo in Helsinki getestet. Eltern von Teenagern mag das verwundern, aber der "monkey media player" soll der körperlichen und geistigen Gesundheit förderlich sein. Nun, auch das Ergebnis überrascht: Auf einem Touchscreen konnten sich die Affen für eine Ton- oder eine Video-Datei entscheiden, und mehr als doppelt so häufig wählten die Sakis den Ton, berichtet der Guardian. Lag es am Filmangebot? Wer schaut schon gerne Würmervideos in Dauerschleife? Aber auch Unterwasserszenen konnten nicht mit Verkehrsgeräuschen, Regenplätschern und vor allem Musik mithalten.

Wie aufwühlend Musik sein kann, wurde gerade wieder in Berlin bewiesen. Am Wochenende beschwerte sich eine Neuköllnerin via Twitter über schwankende Wände und Lampen sowie das Musikfestival in der Nachbarschaft (nicht lustig!) und löste damit ein Medienbeben (Konzertbesucher lösen Erdbeben aus!!!) aus. Ursächlich sollen Florence + the Machine und deren hüpfenden Fans auf dem Tempelhofer Feld gewesen sein - oder vielleicht auch die Feinfühligkeit mancher Neuköllner. Wie Affen auf die Musik der Band reagieren, muss noch erforscht werden. Ebenso wie der "monkey media player" auf Berliner wirkt.

