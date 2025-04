Das Jodeln, also das Diplomjodeln, das Jodeln mit Jodeldiplom, also mit Jodelabschluss, mit Jodeldiplomabschluss, unterscheidet sich vom Jodeln ohne Diplom – ohne Jodeldiplom. Das Diplomjodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem Normaljodeln ohne Diplom, also ohne Jodelabschluss – Jodeldiplomabschluss.

Diese sorgfältige Einordnung des diplomierten Jodelns verdanken wir bekanntlich Herrn Dr. Vogler, dem Gründer des fiktiven Vogler-Instituts für Modernes Jodeln. Das war mal ein Witz von Loriot, aber so etwas gibt es mittlerweile tatsächlich: Die Hochschule Luzern bietet seit einigen Jahren einen Bachelor-Studiengang in Volksmusik an, in dessen Verlauf man auch das Jodeln erlernt.

Weit ist diese akademistische Herangehensweise entfernt vom urtümlichen Juchzen, das für die Menschen in den Alpentälern einst die einzige Fernverständigungsmöglichkeit darstellte. Überhaupt ist das textfreie Jodeln eine zutiefst menschliche Art des Lautgebens, weit über den Alpenraum hinaus. Auch Schweden, Aka-Pygmäen, Hawaiianer und viele andere Gruppen bedienen sich traditionell des raschen Wechsels zwischen Brust- und Kopfstimme.

Die Membranen auf den Stimmlippen machen den Unterschied

Tatsächlich ist es eine Gesangsform, die wir als Primaten nicht exklusiv gepachtet haben, und die wir auch nicht am besten beherrschen: Laut einer im Fachblatt „Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences“ veröffentlichten Studie eines internationalen Forscherteams können Brüllaffen, Haubenkapuzineraffen, Totenkopfäffchen oder Peruanische Klammeraffen über bis zu dreieinhalb Oktaven jodeln. Menschen schaffen gerade mal eine.

Das liegt anscheinend an der unterschiedlichen Anatomie: Fast alle Primaten haben im Kehlkopf Membranen auf den Stimmlippen. Durch das zusätzliche Gewebe können Töne leichter von sehr hoch auf sehr tief umschlagen. Der Mensch hat diese Membranen im Laufe der Evolution verloren. Kleiner Vorteil: Unsere Lauterzeugung wurde so deutlich stabiler, deshalb können wir sprechen.

Ganz nebenbei erklärt die Studie auch endlich, warum Tarzan sich immer jodelnd durch die Bäume schwang: Er sprach mit seinen Affenfreunden. Und zwar ohne Jodelabschluss – Jodeldiplomabschluss.