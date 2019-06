5. Juni 2019, 18:50 Uhr Gewalt gegen Ärzte und Fachpersonal "Er kam mit einer Waffe in die Praxis"

Arztpraxis in Frankfurt am Main: Die Zahl der Angriffe auf Ärzte und Fachpersonal in Arztpraxen steigt.

Die Zahl der Angriffe auf Ärzte und Fachpersonal steigt. Schleswig-Holsteins Ärztekammerpräsident über Selbstverteidigungskurse und andere Maßnahmen gegen Patientengewalt.

Interview von Thomas Hahn , Hamburg

Medizinstudium und Pflegeausbildung dürften bald um einen Aspekt reicher werden: Kampfsport im Kittel. Das zumindest legen Meldungen nahe, wonach unzufriedene Patienten ihren Zorn teilweise gewaltsam ausdrücken. Die jüngsten Äußerungen dazu stammen von Henrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein.

SZ: Herr Herrmann, Sie bieten Selbstverteidigungskurse für Ärzte an, weil die Gewalt durch Patienten steigt?

Henrik Herrmann: Wir als Ärztekammer bieten solche Kurse nicht an, einzelne Krankenhäuser tun das. Ich halte das allerdings für keinen guten Weg, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte in Karate oder anderen Kampftechniken auszubilden. Bei Gewalt gewaltsam dagegenzuhalten, ist nicht unsere Aufgabe.

Patientengewalt nimmt tatsächlich zu?

Eindeutig. Und zwar nicht nur bei Patienten, die nichts dafür können, weil sie etwa durch Alkohol- und Drogenkonsum oder Schockzustände nicht Herr ihrer Sinne sind. Sondern auch bei solchen, die klar sind. Die Bereitschaft, in Wort oder Tat Gewalt gegen Gesundheitsfachberufe sowie Ärztinnen und Ärzte anzuwenden, ist im letzten Jahrzehnt gestiegen. Das merkt man in Notaufnahmen und anderen sensiblen Bereichen der Krankenhäuser. Aber auch in Arztpraxen, vor allem im Empfangsbereich.

Dr. Henrik Herrmann, 60, arbeitet als ärztlicher Leiter des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen am Westküstenklinikum Heide. Seit 2018 ist er Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. (Foto: Joerg Wohlfromm)

Womit hängt das zusammen?

Jeder sieht seine Bedürfnisse an erster Stelle. Das ist gerade in der Notaufnahme ein Problem. Dort kommen viele Menschen hin, die Hilfe suchen. Aber wer wann behandelt wird, hängt eben von der Dringlichkeit des einzelnen Falles ab. Da kann es sein, dass ich auch mal ein, zwei Stunden warte, weil andere Patienten schneller drankommen müssen - auch wenn sie später gekommen sind.

Wie entscheidet man, welcher Patient früher drankommt?

Wir haben geprüfte Bewertungssysteme für die Notaufnahme, nach denen die Patienten in fünf Kategorien der Behandlungsdringlichkeit eingeteilt werden. Die höchste Kategorie ist: Muss sofort behandelt werden, absolute Priorität. Die fünfte Stufe ist: Kann warten, bis ärztlicher Kontakt da ist.

Kann man das in Krankheitsbilder übersetzen?

Es gibt Patienten, die haben seit drei Wochen Rückenschmerzen und wollen das jetzt mal abgeklärt haben. Wenn der Kreislauf normal und der Schmerz nicht zu groß ist, ist das Stufe fünf. Aber wenn jemand Brustschmerzen hat, starke Luftnot oder nicht richtig ansprechbar ist - dann ist das eine klare Stufe eins, denn das könnte ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder eine schwere Kreislauferkrankung sein.

Wer warten muss, kann sich also sicher sein, dass er auch warten kann?

Richtig, trotzdem fühlen sich manche als Notfall, obwohl sie fachlich gesehen keiner sind. Das führt zu Unfrieden, Wutausbrüchen, bis hin zu Gewaltandrohungen und -handlungen. In einem Fall sagte ein Patient: So, dann gehe ich nach Hause, hole eine Waffe und komme wieder. Auch aus Arztpraxen ist das berichtet worden.

Zynisch gesagt: Immerhin sind die Leute noch so gesund, dass sie das können.

Stimmt. Die Schwerkranken haben gar nicht die Kraft zu protestieren. Aber es gibt schreckliche Geschichten. Im vergangenen Jahr hat ein Patient in Offenburg einen Arzt ermordet. Er war unzufrieden. Er kam mit einer Waffe in die Praxis. Vor Jahren hatten auch wir in Schleswig-Holstein einen solchen Fall zu beklagen.

Wie geht man mit der Gewalt um?

Erste Krankenhäuser haben mittlerweile einen Sicherheitsdienst, gerade für die Notaufnahme. Außerdem gibt es Deeskalationstrainings, die auch wir als Ärztekammer anbieten. Die schulen Pflege- und Ärztepersonal darin, die Situation zu beruhigen und nicht den Fehler zu machen, selbst aggressiv zu werden. Was auch sehr gut wirkt: Wenn Mitpatienten beruhigend eingreifen, wenn sie zum Zornigen sagen: "Mensch, wir warten doch auch, Sie verzögern nur alles mit Ihrem Aufstand."

Was kann die Gesellschaft tun?

Wichtig ist, dass solche Themen öffentlich besprochen werden. So kann ein Bewusstsein entstehen und der Gesetzgeber handeln. Behinderungen von und Angriffe bei Rettungsdienst-, Feuerwehr- oder Polizeieinsätzen wurden bereits unter Strafe gestellt. Das wünscht sich die Bundesärztekammer auch im Rahmen von Vorfällen, bei denen Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsfachpersonal betroffen sind.

Wie regiert das medizinische Personal?

Viele sind verunsichert. Wir haben teilweise Probleme, Notdienste im ambulanten Bereich zu besetzen, weil Ärztinnen und Ärzte sich fragen: Was begegnet mir da? Teilweise bekommen sie schon einen Fahrer zur Seite gestellt, damit man wenigstens zu zweit ist.

Liegt die zunehmende Gewalt vielleicht auch am Personalmangel?

Durchaus. Unterbesetzung verlängert Wartezeiten und verstärkt das Problem.

Der Trend hat also auch damit zu tun, dass Krankenhäuser heute oft Effizienzbetriebe großer Gesundheitskonzerne sind?

Möglich, dass es da Zusammenhänge gibt. Die Arbeitsverdichtung hat deutlich zugenommen. Die Rahmenbedingungen sind schlechter. Patienten bleiben kürzer im Krankenhaus, der Durchlauf wird immer schneller. Die soziale Funktion, die ein Krankenhaus früher hatte, ist der Logik eines Wirtschaftsbetriebes gewichen. Das führt zu einer Atmosphäre, die von vorneherein angespannt ist. Das Personal kann nicht wie gewünscht auf den Patienten eingehen. Der nimmt sich das zu Herzen und baut eine Aggression auf.

Wie viele Fälle von Gewalt in Krankenhäusern oder Arztpraxen gibt es?

Wir haben Meldeplattformen, um die Dimension des Problems genauer beziffern und Ursachenforschung betreiben zu können. Leider werden nur wenige Fälle gemeldet. Durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass der Ton rauer geworden ist. Die Vorfälle nehmen zu. Das ist fatal, vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel. Potentielle Pflege- und Medizinkräfte könnten sich fragen, ob sie einen Beruf ergreifen wollen, in dem sie für ihre Hilfeleistung mit Gewalt bedroht werden.