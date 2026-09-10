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TV-Moderatorin zum Tode verurteiltHundefutter mit Drogengeld bezahlt?

Lesezeit: 2 Min.

Sarah Khalifa ist in Ägypten zum Tode verurteiilt worden.
Sarah Khalifa ist in Ägypten zum Tode verurteiilt worden.
Foto: instagram.com/sara_khaliifa

Sarah Khalifa, eine ägyptische TV-Moderatorin, soll in ihrer Heimat einen Drogenring betrieben haben. Dafür soll sie nun am Galgen sterben. Vor Gericht beteuerte sie verzweifelt ihre Unschuld.

Von Bernd Dörries, Beirut

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Für die Welt ist Sarah Khalifa nun eine berühmte ägyptische TV-Moderatorin, für die Ägypter war sie bisher eher eine Randfigur, die man zuweilen auf saudi-arabischen oder irakischen TV-Sendern zu sehen bekam, wenn man sich lange genug durch die Kanäle zappte. Auf Instagram hat Sarah Khalifa 2,5 Millionen Follower. Sie ist dafür berühmt, berühmt zu sein. Man sieht sie in den sozialen Medien mit einem Tiger spielen und vor dem Eiffelturm in Paris. Woher ihre ursprüngliche Berühmtheit rührt, ist nicht mehr wirklich auszumachen. Eine Rolle könnte auch gespielt haben, dass sie den Nachnamen mit der noch viel berühmteren ehemaligen US-libanesischen Pornodarstellerin Mia Khalifa teilt (28,9 Millionen Instagram-Follower).

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