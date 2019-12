Jens Brockhof, 34, Koch und Konditormeister in Nürnberg:

"Der perfekte Lebkuchen glänzt richtig schön, und wenn man reinbeißt, muss es am Anfang knacken. Die Qualität der Schokolade ist sehr wichtig. Dann folgt der saftige, aromatische Teig. Der muss auch lange saftig bleiben, wie bei einem gehaltvollen Kuchen und nicht wie bei einem Keks. Erst dann entfalten sich die Gewürze auf der Zunge, wie Zimt oder Nelke. Für das Aroma sind auch die Nüsse bedeutsam. Gute Haselnüsse bekommt man zum Beispiel in Cadolzburg bei Nürnberg. Mehl gehört nicht in echten Lebkuchen. Wenn man möchte, kann man aber gerne experimentieren: Macadamianüsse oder auch weiße Schokolade finde ich in diesem Jahr sehr interessant."

