Adele , 36, Sängerin, flippt als Céline-Dion-Fan aus. „Céline, ich liebe dich so, so sehr“, schrieb Adele auf Instagram , nachdem Dion am Wochenende eine ihrer Shows in Las Vegas besucht hatte. „Worte können niemals ausdrücken, was du mir bedeutest oder was es bedeutet, dass du zu meiner Show kommst, geschweige denn, wie es sich angefühlt hat, dich wieder in deinem Palast mit deiner wunderschönen Familie zu sehen.“ Berichten zufolge war die 56-jährige Dion am Wochenende zu Gast im Colosseum des Caesars Palace, wo Adele seit November 2022 auftritt. Das Colosseum sei der einzige Ort in Las Vegas, an dem sie habe singen wollen, weil dieses für Dion gebaut worden sei. „Ich habe ein Bild von ihr direkt neben der Bühne, das ich jeden Abend berühre, bevor ich auf die Bühne gehe, und sie kam dieses Wochenende zur Show und es war eine Überraschung und ein MOMENT!!“

(Foto: Fabrizio Corradetti; Raúl Terrel/dpa)

Johnny Depp, 61, Schauspieler, dreht offenbar wieder mit Penélope Cruz, 50, Schauspielerin. Wie mehrere US-Branchenblätter berichteten, sollen die beiden für den Film „Day Drinker“ zusammen vor der Kamera stehen. Regie soll demnach Marc Webb („The Amazing Spider-Man“) führen. Cruz teilte entsprechende Berichte auf Instagram. Depp und Cruz waren schon in mehreren Filmen zusammen zu sehen, unter anderem in „Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten“ (2011). Den Berichten zufolge wäre es Depps erstes größeres Projekt als Schauspieler seit dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt, in dem Depp im Juni 2022 einen weitgehenden Sieg davongetragen hatte. Im vergangenen Jahr gab er sein Comeback in dem Kostümdrama „Jeanne du Barry“. Im August 2024 stellte er sein zweites Regiewerk „Modi“ vor.

(Foto: Gerald Matzka/Getty Images)

Carolin Niemczyk, 34, und Daniel Grunenberg, 35, Sängerin und Sänger des Duos „Glasperlenspiel“, arbeiten lieber, als zu flittern. Aus terminlichen Gründen hätten sie die Flitterwochen verschoben, sagte Niemczyk dem Portal T-Online. „Wir sind jetzt gerade dabei, an einer EP zu arbeiten. Es wird auf jeden Fall neue Musik von uns kommen und wir sind deshalb gerade viel im Studio.“ Zuvor hatten sie der Vogue gesagt, im Oktober auf Hochzeitsreise in Kanada zu sein. Das Paar ist seit 2006 liiert, seit 2010 singen sie in der gemeinsamen Elektropop-Band, im Sommer 2024 haben sie geheiratet.

(Foto: Lucas Bäuml/dpa)

Moritz A. Sachs, 46, Schauspieler, wechselt die Seiten. Der als „Klausi Beimer“ aus der Serie „Lindenstraße“ bekannt gewordene Schauspieler arbeitet jetzt hinter der Kamera, als Produktionsleiter bei der Vorabendreihe „Watzmann ermittelt“. „Hinter der Kamera ist man nicht so stimmungsabhängig und nicht so der Bewertung ausgesetzt“, sagte Sachs in einem PR-Interview für die ARD-Produktion. „Wenn du dauernd zu Castings musst, kann das schon nagen. Dann heißt es: ,Der ist zu dick, zu dünn, der redet ja ganz anders, als wir dachten, das habe ich mir aber anders vorgestellt.‘ Es kann sehr belastend sein, wenn man ständiger Bewertung ausgesetzt ist.“ In einer Folge der neuen Staffel wird Sachs aber auch vor der Kamera auftreten.