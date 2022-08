"Da gerät auch ein gutes Sicherheitssystem an seine Grenzen"

Im Freizeitpark in Klotten kam es zu einem tödlichen Unfall auf der Achterbahn.

Unfälle in Fahrgeschäften haben sich zuletzt gehäuft. Muss man sich Sorgen machen? Ein Experte vom TÜV gibt Auskunft.

Interview von Violetta Simon

Auf mehreren Volksfesten gab es zuletzt Unfälle. Im Freizeitpark Klotten an der Mosel etwa starb eine Frau Anfang August beim Sturz aus einer Achterbahn. Noch laufen die Ermittlungen, aber viele fragen sich, wie sicher Fahrgeschäfte eigentlich sind. Joachim Bühler ist Geschäftsführer des TÜV-Verbands, der zuständig ist für die Überprüfung "Fliegende Bauten", so der offizielle Ausdruck für Fahrgeschäfte. Der 44-Jährige sieht die Betreiber in der Pflicht.