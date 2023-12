Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Kate Cox ist nicht mehr in Texas. Sie ist in einen anderen US-Bundesstaat gereist, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Das hatten ihre Anwälte bereits wenige Stunden vor diesem Urteil verkündet, das die Amerikaner - mal wieder - entzweien dürfte. Der Supreme Court von Texas, dessen neun Richter allesamt der Republikanischen Partei angehören, verkündete am Montagnachmittag: Die 31 Jahre alte Cox darf nicht abtreiben, obgleich sie von einer Ärztin attestiert bekommen hatte, dass ihr Fötus an Trisomie 18 leide und deshalb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entweder bei der Geburt oder innerhalb eines Jahres danach sterben werde. Außerdem prognostizierte sie, dass für die zweifache Mutter Cox das Risiko bestünde, bei künftigen Schwangerschaften Komplikationen zu erleben oder gesundheitliche Schäden davonzutragen.