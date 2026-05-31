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SchwangerschaftsabbruchDarf ein einzelner Arzt entscheiden, ob eine Klinik Abtreibungen anbietet?

Lesezeit: 5 Min.

Vor der Universitätsklinik in Essen versammelten sich Frauen zum Protest gegen Chefarzt Rainer Kimmig, der Schwangerschaftsabbrüche „aus zutiefst humanistischer Entscheidung“ ablehnt.
Vor der Universitätsklinik in Essen versammelten sich Frauen zum Protest gegen Chefarzt Rainer Kimmig, der Schwangerschaftsabbrüche „aus zutiefst humanistischer Entscheidung“ ablehnt. UwexErnst/Imago/Funke Foto Services

An der Uniklinik Essen gibt es keine Schwangerschaftsabbrüche, weil der Chef der Gynäkologie diese ablehnt. Klingt anmaßend – aber so einfach ist das nicht.

Von Christoph Koopmann

Seit 25 Jahren ist Rainer Kimmig Chefarzt der Frauenklinik des Universitätsklinikums Essen, ein international anerkannter Fachmann für Krebschirurgie und für Operationen mithilfe von Robotern. Es hätte ein ausschließlich ehrenvoller Abschied werden können, wenn er demnächst in Ruhestand geht. Dann aber kam das Abschiedsinterview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kam diese eine Antwort ganz zum Schluss, kamen Folgeberichte in der WAZ, beim WDR, bei tagesschau.de. Vor der Klinik demonstrierten vor eineinhalb Wochen empörte Frauen. Sogar Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister äußerte sich im Landtag zu Kimmigs Fall.

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