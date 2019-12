Die Demonstranten haben es angekündigt: Weil das Landgericht Gießen erneut über den Fall Hänel verhandelt, findet eine Kundgebung vor dem Gericht statt. "Solidarität mit Kristina Hänel", lautet das Motto. Drinnen geht es seit Donnerstagmorgen um die Frage, ob die Ärztin gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche verstoßen hat. Mal wieder.

Hänels Fall war es, der vor zwei Jahren in Deutschland eine kontrovers geführte Debatte darüber ausgelöst hatte, welche Informationen Ärzte zu Schwangerschaftsabbrüchen geben dürfen, ohne dafür strafrechtlich belangt zu werden. Die Gießener Allgemeinmedizinerin hatte auf der Internetseite ihrer Praxis darauf hingewiesen, diese anzubieten. Abtreibungsgegner hatten das entdeckt und Hänel angezeigt. Für die Befürworter einer völligen Streichung des Paragrafen 219a Strafgesetzbuch wurde sie zur Galionsfigur.

Im November 2017 war die Ärztin in erster Instanz vom Amtsgericht Gießen zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht verhandelt bereits zum zweiten Mal über den Fall: Vor gut einem Jahr bestätigte es das Amtsgerichtsurteil. Im Juli dieses Jahres hob dann das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt das Urteil wieder auf. Das Gericht begründete die Entscheidung mit der Reform des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches, die im Februar dieses Jahres beschlossen wurde. Es lasse sich "nicht ausschließen, dass das neue Recht zu einer für die Angeklagte günstigeren Bewertung führt", hieß es. Der Fall müsse neu verhandelt werden.

Nach heftigem Ringen zwischen CDU, CSU und SPD war der Paragraf 219a zwar nicht gestrichen, aber ergänzt worden. Ärztinnen und Ärzte dürfen demnach öffentlich machen, dass sie Abbrüche vornehmen. Weitere Informationen, etwa über das Wie, sind den Anbietern aber nicht erlaubt.

Im bundesweit ersten Strafprozess nach der Neufassung waren zwei Berliner Ärztinnen deshalb im Juni zu jeweils 2000 Euro Strafe verurteilt worden. Auf der Internetseite ihrer Gemeinschaftspraxis war zu lesen, dass ein "medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch" zum Leistungsspektrum gehöre. Ebenfalls aufgeführt war, dass dies "in geschützter Atmosphäre" erfolge. Die Ärztinnen hätten nur angeben dürfen, dass in der Praxis Abbrüche möglich sind, nicht aber in welcher Form, begründete das Gericht sein Urteil.

Und nun steht also Hänel erneut vor Gericht. Ob sie diesmal freigesprochen wird, ist unklar. Die Ärztin wertete die Aufhebung ihrer Verurteilung aber sowieso nicht als juristischen Erfolg. Sie bedeute eine Zeitverzögerung und "Ehrenrunde auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht", sagte die Medizinerin. Hänel nämlich will nach wie vor die völlige Streichung von Paragraf 219a Strafgesetzbuch erreichen.