Abt Nikodemus steht dem Benediktiner-Orden der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion in Jerusalem vor. Der Experte für die östlichen, orthodoxen Kirchen ist zudem Auslandsseelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Israel und Palästina.

Im Podcast „Auf den Punkt“ spricht der Geistliche über die Bedeutung der Weihnachtsbotschaft in diesen Zeiten des Blutvergießens und des Leids so vieler Menschen im Nahen Osten. Für ihn aber wird das Leid in der Welt von Menschen verursacht, nicht von Gott. Nikodemus sieht Gott an der Seite der Unterdrückten.

Trotz der schwierigen Umstände hat er Hoffnung, dass die Menschen, die für Versöhnung und Dialog stehen, an Einfluss gewinnen werden. Momentan aber werde Religion verstärkt dazu missbraucht, politische Ziele zu rechtfertigen. Zum Schluss spricht er für alle Hörer des Podcasts einen Segen.

