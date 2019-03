13. März 2019, 18:45 Uhr Absturz über Äthiopien Flugschreiber werden im Ausland ausgewertet

Nur in den USA oder in Europa sei Know-how vorhanden, um die Absturzursache zu ermitteln.

Die Flugschreiber der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max 8 müssen im Ausland untersucht werden. Es gebe nicht die erforderliche technische Ausrüstung, um die Daten in Äthiopien auszulesen, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines. Zuvor hatte Airline-Chef Tewolde GebreMariam dem US-Sender CNN gesagt, infrage kämen die USA oder ein "näher gelegenes Land in Europa" für eine möglichst schnelle Untersuchung. Die Ethiopian-Airlines-Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt, alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Es war das zweite Unglück innerhalb von fünf Monaten mit dem Flugzeugtyp. Im Oktober war eine Boeing 737 MAX 8 der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air ebenfalls kurz nach dem Start verunglückt.

AFP

