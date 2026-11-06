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Sachsen-AnhaltZwei Tote bei Flugzeug-Absturz auf Autobahn

Rettungskräfte bergen das Kleinflugzeug von der Fahrbahn der Autobahn 2 bei Magdeburg.
Rettungskräfte bergen das Kleinflugzeug von der Fahrbahn der Autobahn 2 bei Magdeburg.
Foto: Thomas Schulz/dpa

Nordöstlich von Magdeburg stürzt ein Kleinflugzeug auf die A2. Rettungskräfte bergen zwei Insassen tot aus der Maschine.

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Auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden, wie ein Polizeisprecher in Magdeburg mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Fahrzeuge auf der A2 betroffen gewesen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 14.48 Uhr zwischen Burg und dem Parkplatz Krähenberge. Das Flugzeug stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn und geriet in Brand. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften läuft.

Auf Fotos ist zu sehen, wie die Feuerwehr etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge Reste eines rot-weiß lackierten Flugzeugs löscht. Große Teile des Flugzeugs sind zerstört. Das Heck liegt auf der Fahrbahn, verbrannte Teile liegen an einer Böschung.

Die Fahrtrichtung Hannover wurde nach dem Vorfall gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist unklar. Die A2 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland. Sie führt vom Großraum Berlin bis nach Nordrhein-Westfalen.

© SZ/dpa/tobu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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