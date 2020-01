Nach dem Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs bei Teheran mit 176 Toten haben die iranischen Behörden einen ersten, vorläufigen Ermittlungsbericht veröffentlicht. Der Flugschreiber und der Voice Recorder, der Gespräche im Cockpit aufzeichnet, seien im Besitz der Ermittler. Die Geräte seien aber beschädigt. Einige Informationen seien daher verloren gegangen. Weiter heißt es, dass die Crew an Bord nie per Funk einen Hilferuf abgesetzt habe.

Bei dem Absturz der Boeing 737 der Ukraine International Airlines am Mittwoch kamen alle 176 Insassen ums Leben. Das Flugzeug war auf dem Imam-Chomeini-Flughafen in Teheran gestartet und ging kurz darauf südwestlich der iranischen Hauptstadt zu Boden. Wegen der unruhigen Lage in Iran hatte der Absturz zu Spekulationen geführt. Vor dem Hintergrund der Krise zwischen Teheran und Washington hielten es manche Experten für möglich, dass es sich um eine Attacke gehandelt haben könnte.

Ukraines Präsident: "Wir werden ganz sicher die Wahrheit herausfinden"

Die Regierung in Teheran hatte aber sehr schnell mitgeteilt, dass der Brand eines Triebwerks die Ursache für den Absturz sei. Luftfahrtexperten hatten dem entgegengehalten, dass dies keine ausreichende Erklärung sei, da die Maschine über zwei Triebwerke verfüge.

Der vorläufige Bericht der iranischen Behörden bestätigt, dass die Boeing unmittelbar vor dem Absturz gebrannt habe. Die Ermittler berufen sich dabei auf Aussagen von Augenzeugen am Boden. Außerdem hätten das Feuer Passagiere in einem anderen Flugzeug gesehen, das in der Nähe der Unglücksmaschine unterwegs gewesen sei. An der Untersuchung der Unglücksursache würden nun auch ukrainische Experten beteiligt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selensky teilte unterdessen mit, dass ein Ermittlerteam aus seinem Land inzwischen in Iran eingetroffen sei. Sie sollen die Absturzursache eigenständig untersuchen. Selensky sagte: "Wir werden ganz sicher die Wahrheit herausfinden."