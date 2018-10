31. Oktober 2018, 13:01 Uhr Absturz in Indonesien Suchtrupps entdecken Flugzeugrumpf und orten Blackbox-Signale

Noch immer sind Hunderte Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Ursache des Absturzes von Flug JT610 zu untersuchen sowie die Überreste der Maschine und Opfer zu bergen.

Suchtrupps in der Javasee haben jetzt das Signal des Flugdatenschreibers geortet.

Die indonesische Regierung hat Konsequenzen für die Fluglinie Lion Air angekündigt.



Von Jens Flottau und Philipp von Nathusius

Nach dem Absturz der indonesischen Passagiermaschine am Montag haben Suchteams in der Javasee mutmaßlich die Flugschreiber ausfindig gemacht. Nach Angaben von Unfallermittlern wurden am Mittwoch sogenannte Ping-Signale empfangen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Aufzeichnungsgeräten aus dem Cockpit stammen. Deren Daten könnten Aufschluss über die Unglücksursache geben.

Etwa drei Dutzend Boote der Katastrophenschutzbehörde mit etwa 800 Mitarbeitern sind an dem Einsatz beteiligt und versuchen, das Wrack der Lion-Air-Maschine zu bergen. Das Suchgebiet erstreckt sich auf einen Radius von 15 Seemeilen, das entspricht in etwa der Fläche des Saarlandes.

Nun können die Einsatzkräfte erste Fortschritte vermelden: Auf dem Grund der Javasee, in etwa 30 Metern Tiefe, ist womöglich den Rumpf der Boeing 737 Max entdeckt worden. Das gab Militärchef Hadi Tjahjanto bekannt, der die Suche leitet.

Das Flugzeug, das von Jakarta in die indonesische Stadt Pangkalpinang fliegen sollte, war am Montagmorgen 13 Minuten nach dem Start ins Meer gestürzt. Die Behörden rechnen nicht damit, dass es unter den 189 Passagieren und Besatzungsmitgliedern Überlebende gibt. Suchtrupps haben bislang Flugzeugteile, Gepäckstücke und auch menschliche Überreste geborgen. Hinterbliebene stellten Proben für DNA-Tests bereit, damit die Opfer identifizieren werden können. 48 Leichensäcke wurden bereits an Forensiker überstellt, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Bislang gibt es nur wenige Informationen zum Hergang des Absturzes. Beim letzten Flug vor dem Absturz hatte es laut Lion Air nicht näher spezifizierte technische Probleme an dem Flugzeug gegeben, die aber behoben worden seien. In einem in den sozialen Medien kursierenden Wartungsblatt stehen Einträge, die auf unzuverlässige Geschwindigkeits- und Höhenangaben verweisen. Die Authentizität des Dokuments ist unklar. Es gibt auch Spekulationen über einen Fehler am Höhenruder - diese sind ebenfalls nicht durch Fakten untermauert. Am Mittwoch werden in Jakarta Experten von Boeing erwartet, die bei der Ursachenforschung helfen sollen.

Fest steht, dass die Piloten des Fluges JT610 etwa zwei Minuten nach dem Start die Flugsicherung um Rückkehr nach Jakarta gebeten hatten. Zur gleichen Zeit verlor das Flugzeug offenbar zeitweise leicht an Höhe. Danach stieg die Maschine auf gut 5000 Fuß (etwa 1800 Meter) und blieb dort für etwa elf Minuten, bevor der Radarkontakt abbrach.

Bei Lion Air hat der Absturz bereits personelle Konsequenzen

Der Absturz war der erste einer Boeing 737, die zur sogenannten Max-Familie gehört. Dabei handelt es sich um die neueste Generation des bei Fluggesellschaften beliebten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuges, das 1968 erstmals ausgeliefert wurde. Sie steht in direkter Konkurrenz mit der neuen Generation der A320-Familie von Airbus.

Bei Lion Air gab es seit der Gründung vor 18 Jahren sieben Unfälle, das ist im internationalen Vergleich eine sehr hohe Zahl. Die Billig-Airline ist mit Hunderten Flugzeugbestellungen ein enorm wichtiger Kunde für Boeing und Airbus und will, so wie andere Anbieter, vom stark wachsenden Luftverkehr in Indonesien und Südostasien profitieren.

Das Flugzeugunglück hatte bereits personelle Konsequenzen: Der Technische Direktor von Lion Air und sämtlichen Angestellte, die den Unglücksflug genehmigt haben, seien von ihren Aufgaben entbunden worden, teilte Verkehrsminister Budi Karya Sumadi mit. Lion Air werde sich einer Inspektion des Ministeriums unterziehen müssen. Zudem kämen sämtliche Betriebsabläufe von Billig-Airlines in Indonesien auf den Prüfstand. Für das Land mit der weltweit viertgrößten Einwohnerzahl handelt es sich um das folgenreichste Flugzeugunglück, seit eine Maschine des Unternehmens Air Asia im Dezember 2014 auf dem Weg von Surabaya nach Singapur mit 162 Insassen ins Meer gestürzt war.

Mit Material der Agenturen.