Von Silke Wichert

Kleine Geschenke erhalten bekanntlich die Freundschaft. Und große Geschenke? Biegen sie vielleicht sogar wieder zurecht? Es kriselte auf den letzten Metern ja ein bisschen zwischen dem FC Bayern und ihrem Rekordstürmer Robert Lewandowski. Der trainiert mittlerweile beim FC Barcelona, kam aber am Dienstagmorgen zum Abschied noch ein letztes Mal an die Säbener Straße und ließ seinen Mitspielern, wie sich das gehört, ein Mitbringsel da: eine Flasche Armand de Brignac Champagner. Ladenpreis der goldenen Flasche in Geschenkbox: ab 295 Euro. "Nach wochenlangem Streit doch noch ein Abschied in Glanz und Gloria!", freute sich die Bild.

Klar, man will ja in guter Erinnerung bleiben, falls sich die Laufwege noch einmal kreuzen. Mit fast 34 dürfte Barcelona zwar seine vorerst letzte Station sein. Aber es gibt ja noch Inter Miami, Japan, den Persischen Golf. Wer weiß, mit welchem Münchner er da noch mal die Mannschaftskabine teilen könnte.

Selbstironie? Bei RL9 eher unwahrscheinlich

Aber Edel-Champagner? Ausgerechnet von Robert Lewandowski, der in seinem strengen Fitness-Wahn glutenfreie Bananen-Pfannkuchen frühstückt, den Nachtisch vor dem Brathuhn isst, aber keinen Alkohol trinkt? Die unterschwellige Botschaft könnte natürlich lauten: "Jetzt könnt ihr es endlich krachen lassen und zwar ohne mich, die ewige Spaßbremse. Lasst die Korken knallen!" Das wäre dann tatsächlich ein bisschen lustig und selbstironisch, ist bei RL9 aber eher unwahrscheinlich.

Noch großzügiger zeigte sich dagegen Erling Haaland bei seinem Abschied von Borussia Dortmund. Der Norweger schenkte jedem seiner 38 (!) Mitspieler und Trainer eine Rolex. So etwas wie das Freundschaftsarmband für Fortgeschrittene. (Der restliche Mannschaftstab bekam immerhin eine Omega.) Das ist wirklich spendabel, war bestimmt auch nicht einfach aufzutreiben bei den momentanen Lieferkettenproblemen. Aber besonders originell ist die Idee natürlich nicht. Luxusuhren sind quasi das Standard-Give-Away unter Profi-Fußballern. Auch der Argentinier Kun Aguero schenkte seinen Kollegen von Man City bei seinem Abschied letzten Sommer eine Hublot oder Tag Heuer. Ob jeder wählen durfte, um Doppellungen im Uhrenschrank zu vermeiden, ist nicht bekannt. Zusätzlich verloste er seinen nagelneuen Range Rover Evoque unter allen Mitarbeitern. Der glückliche Gewinner: der Zeugwart.

Ronaldo braucht keinen Abschied für Luxus-Geschenke - ihm reicht ein Turniergewinn

Cristiano Ronaldo bedachte seine Mitspieler von Real Madrid bereits 2014 mit einer Luxus-Uhr - und zwar nicht erst zum Abschied, sondern nur mal so zwischendurch, zum Gewinn der Décima, der zehnten Champions League. Kostenpunkt pro Stück: 8200 Euro. Im Dutzend ganz sicher nicht billiger. Auf der Rückseite waren außerdem Name des jeweiligen Mitspielers, La Décima und sein Kürzel CR7 eingraviert. So bleibt man in Erinnerung und verhindert, dass der ganze Bling Bling später auf Ebay weitervertickt wird.

Natürlich muss man solch teure Geschenke immer in Relation sehen. Wer wie Haaland angeblich 375 000 Pfund pro Woche in der Premier League verdient, hat den Geldbeutel ein bisschen lockerer sitzen als andere Angestellte, die zum Abschied einen Teller Krapfen und ein paar Helle spendieren. Aufrechnen möchte hier jetzt niemand, was zählt ist ohnehin die Geste, am besten versehen mit einer persönlichen Note. Deshalb enthielt Lewandowskis Geschenkbox nicht nur die Flasche Champagner, sondern als Zuckerl noch ein paar Fotos aus der gemeinsamen Bayern-Zeit sowie seine Unterschrift. Geht es emotionaler?

Wie immer lohnt auch hier noch einmal ein Blick zu Ronaldo. Der beschenkte seine Mannschaftskollegen, ähnlich persönlich, einmal mit einem Set seiner eigenen Unterwäschekollektion. Ungleich praktischer orientiert ist da Zlatan Ibrahimovic. Der 40-Jährige legte jedem AC-Milan-Profi an Weihnachten 2020 eine Playstation 5 unter den Baum. Endlich mal etwas, das die jungen Kollegen wirklich zu schätzen wissen.