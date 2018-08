9. August 2018, 17:32 Uhr Wetterumschwung Schwere Gewitter ziehen über den Westen Deutschlands

Über weite Teile Deutschlands zieht eine Gewitterfront.

Vor allem in Hessen, Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gibt es Behinderungen im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr.

Über weite Teile Deutschlands zieht derzeit eine Unwetterfront. Nach etlichen Tagen großer Hitze wird es nun - zumindest vorübergehend - einen Wetterumschwung geben, der Abkühlung mit sich bringt. Die Gewitter kommen von Westen und ziehen im Laufe des Abends in nordwestliche Richtung. Sie bringen Starkregen und örtlich Hagel mit sich. Auf der Website der Unwetterzentrale ist eine riesige Fläche, die von der Nordsee bis an den Bodensee reicht und die gesamte westliche Hälfte Deutschlands umfasst, rot eingefärnt. Das steht für die zweithöchste Unwetterwarnstufe.

Die Gewitter haben örtlich bereits zu erheblichen Störungen geführt, vor allem im Flug- und Bahnverkehr.

Hessen

Am Frankfurter Flughafen wurde der Betrieb kurzzeitig eingestellt. Sowohl die Abfertigung, als auch An- und Abflüge mussten gegen 15.20 Uhr für etwa eine halbe Stunde gestoppt werden, wie ein Fraport-Sprecher mitteilte. Auch im Nahverkehr der Bahn im Rhein-Main-Gebiet kommt es einem Sprecher der örtlichen Verkehrsgesellschaft zufolge zu Behinderungen. Nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr stürzten wegen Sturmböen im Stadtwald Bäume um. Die Stadt warnte, dass die Gefahr von Astbrüchen in Parks und Grünanlagen wegen der Windböen erhöht sei. Auch auf der A3 nahe Seligenstadt gibt es Probleme mit umgestürzten Bäumen, sie blockieren dort den Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von mehr als 20 Kilometern. Einige Fahrzeuge seien durch die Bäume beschädigt worden und müssten abgeschleppt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Im mittelhessischen Bad Vilbel wurden drei Menschen verletzt, als sich in einem Café eine 20 Meter lange Jalousie löste. In Marburg stürzte ein Baum auf ein Auto, wobei ebenfalls eine Person Verletzungen erlitt.

Baden-Württemberg

Schwere Unwetter beeinträchtigen den Bahnverkehr im Südwesten. "Momentan können wir von Karlsruhe aus nicht weiter nach Norden fahren", sagte eine Bahn-Sprecherin in Stuttgart. Dadurch komme es auch zu Verspätungen von Zügen, die aus dem Norden kämen. In Baden-Württemberg selbst habe es nur vereinzelte Störungen gegeben, meist durch Bäume oder andere Gegenstände, die der starke Wind auf die Gleise geweht hatte. So sei etwa der Regionalverkehr zwischen Mannheim und Heilbronn zwischen 15.00 und 16.30 Uhr unterbrochen gewesen, weil sich am Rangierbahnhof in Mannheim ein Dachteil gelöst habe und in die Oberleitung geflogen sei. In Mannheim gingen bei der Feuerwehr innerhalb einer Stunde mehr als 180 Notrufe ein.

Rheinland-Pfalz/Saarland

Die Feuerwehren im Stadtverband Saarbrücken mussten zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken. Stellenweise fielen im Saarland und im angrenzenden Rheinland-Pfalz bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von nur einer Stunde. Sturmböen fegten mit mehr als 90 Kilometer pro Stunde über das Land. Wie die Saarbrücker Zeitung schreibt, riss der Wind an der Saarbrücker Luisenbrücke eine Ampel nieder, die auf einem Gehweg fiel. Das Unwetter sei auch über das Musikfestival "Rocco del Schlacko" hinweggezogen. Einige Zelte seien niedergerafft worden, Verletzte habe es jeodch nicht gegeben. in der Pfalz sind etliche Bahnstrecken unterbrochen, meist wegen umgestürzter Bäume. Betroffen ist unter anderem die Verbindung zwischen Saarbrücken und Pirmasens, und weiter nach Landau sowie die Abschnitte Bingen-Kaiserslautern, Neustadt-Landau und Worms-Frankenthal, wie die Rheinpfalz berichtet.

Niedersachsen

In Hannover bereiten sich die Behörden ebenfalls auf das herannahende Unwetter vor. Alle Stände und Restaurants auf dem Maschseefest wurden geschlossen. Zu dem Volksfest werden täglich Zehntausende Besucher erwartet.

Wetteraussichten

Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter vielerorts wieder, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Regnerisch bleibt es nur im Südosten Bayerns und in Schleswig-Holstein. Der Rest des Landes steht unter dem Einfluss von Hoch Kevin, das wieder trockene Luft mitbringt.