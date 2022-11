Aaron Carter, Bruder von Backstreet Boy Nick Carter und einstiger Kinderstar, wurde am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Er wurde 34 Jahre alt.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Traurig, aber nicht überraschend. Das ist der Satz, den man am häufigsten hört an diesem Samstagabend in Los Angeles. Die Leute reden über Aaron Carter, der ein paar Stunden davor im Alter von nur 34 Jahren verstorben ist, und sie tun das sehr vorsichtig, weil nicht viel bekannt ist: Eine Haussitterin hatten die Leiche um elf Uhr morgens entdeckt, in der Badewanne des Hauses im kalifornischen Lancaster, etwa eine Autostunde nördlich von LA in der Mojave-Wüste gefunden. Alles andere: Spekulation.