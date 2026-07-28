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Schweiz„Warum sollte ich mich schämen, mich zu zeigen? Er muss sich schämen, für das, was er mir angetan hat“

Lesezeit: 9 Min.

Paula L., heute 18 Jahre alt, aufgenommen in einem Waldstück in der Nähe der Gemeinde Untersiggenthal.
Paula L., heute 18 Jahre alt, aufgenommen in einem Waldstück in der Nähe der Gemeinde Untersiggenthal. Sabina Bobst/Tagesanzeiger

Ein ehemaliger SVP-Politiker soll eine damals Minderjährige betäubt und sich immer wieder an ihr vergangen haben. Er bestreitet wesentliche Teile der Vorwürfe. Nun schildern Paula L., 18, und ihre Mutter ihr Martyrium.

Von Roland Gamp, Oliver Zihlmann (Text) und Sabina Bobst (Fotos)

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Paula L. kommt in der Nacht zu sich. Jemand sei in ihrem Bett gewesen, wird sie später der Polizei sagen. „Es war wie ein Traum, es war unwirklich.“

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