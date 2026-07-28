Ein ehemaliger SVP-Politiker soll eine damals Minderjährige betäubt und sich immer wieder an ihr vergangen haben. Er bestreitet wesentliche Teile der Vorwürfe. Nun schildern Paula L., 18, und ihre Mutter ihr Martyrium.

„Warum sollte ich mich schämen, mich zu zeigen? Er muss sich schämen, für das, was er mir angetan hat“

Paula L. kommt in der Nacht zu sich. Jemand sei in ihrem Bett gewesen, wird sie später der Polizei sagen. „Es war wie ein Traum, es war unwirklich.“