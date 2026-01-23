Bei einer Unfallserie aufgrund von Glätte auf der Autobahn 44 bei Paderborn sind am frühen Morgen drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld.

Demnach kam es auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau im Kreis Paderborn zu insgesamt 18 Unfällen. Unter anderem stand ein Lastwagen nach einem Unfall mit einem Sattelauflieger in Brand. Der Lkw-Fahrer habe nicht mehr lebend aus dem Führerhaus geborgen werden können und sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des Sattelzuges sei ins Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge starben außerdem bei einem weiteren Unfall in Richtung Kassel zwei Menschen. Die A 44 ist nun zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau in beide Richtungen gesperrt.