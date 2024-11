In Südkorea weigern sich Anhängerinnen einer radikalen Frauenbewegung seit einigen Jahren, mit Männern auszugehen, Sex zu haben, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Nach Donald Trumps Wahlsieg schwappt das sogenannte 4B-Movement nun in die USA hinüber.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Am Abend der US-Wahl, der Sieger stand noch nicht offiziell fest, da schrieb der rechtsnationale Podcast-Moderator Nick Fuentes auf der Plattform X diese fünf Worte: „Your Body. My Choice. Forever.“ Er forderte also offen, dass nicht Frauen die Entscheidungshoheit darüber haben sollen, was mit ihren Körpern passiert („My body, my choice“), sondern Männer wie er – und zwar bis in alle Ewigkeit. Der Beitrag wurde mittlerweile 96,2 Millionen Mal aufgerufen, Fuentes hat mehr als 440 000 Follower.