Direkt aus dem dpa-Videokanal

Die New Yorker nennen das Dreiecks-Gebäude in Manhattan Flatiron Building - und bei vielen Besuchern der Stadt steht es ganz oben auf der Liste. Jetzt ist das "Bügeleisen-Gebäude" nach einem Streit versteigert worden - und damit ein historisches Stück New York.