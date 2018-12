4. Dezember 2018, 12:52 Uhr 14-jährige Schülerin aus Berlin Polizei fasst nach zwölf Jahren Verdächtigen in Vermisstenfall

Polizisten durchsuchten im April ein Waldgebiet in Brandenburg nach Spuren des vermissten Mädchens.

Fahndungserfolg im Fall der vor zwölf Jahren in Berlin verschwundenen Georgine K.: Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Der 43-Jährige soll das Mädchen "aus sexuellen Motiven" in seinen Keller gelockt und dort getötet haben.

Die Suche nach der Leiche geht weiter.

Vor zwölf Jahren verschwand die damals 14-jährige Schülerin Georgine K., nachdem sie im Berliner Stadtteil Moabit aus einem Bus gestiegen war - bis heute fehlt jede Spur von ihr.

Nun hat die Polizei einen dringend verdächtigen Mann festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, das Mädchen am 25. September 2006 aus "sexuellen Motiven" in seinen Keller gelockt und dort getötet zu haben. Eine Leiche ist in dem Fall bislang nicht gefunden worden.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung des Berliner Polizeipräsidiums und der Generalstaatsanwaltschaft heißt es, dass die Beamten insgesamt 300 Hinweisen nachgegangen waren und auch mit Spürhunden nach Georgine K. gesucht hatten. "Aufgrund eines anonyomen Hinweises" gruben die Ermittler im April dieses Jahres ein Waldgebiet in Brandenburg um. "Nachdem Erkenntnisse bereits auf die Spur des Beschuldigten geführt hatten, konnten insbesondere durch den Einsatz eines verdeckten Ermittlers die Verdachtsmomente in den letzten Monaten erhärtet werden", heißt es weiter.

Im Oktober beschäftige sich eine Spezial-Ausgabe des Fernseh-Magazins "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit dem Fall. Daraufhin gingen erneut Hinweise bei der Polizei ein. Zuvor hatte die Berliner Polizei nach einem Mann gesucht, der am Telefon angebliche Hinweise gab. Die Polizei veröffentlichte zwei Mitschnitte von Anrufen des Mannes und fragte: "Wer erkennt die Stimme des unbekannten Hinweisgebers?" Der Mann hatte gesagt, er wisse, wo die Leiche vergraben sei.

Der Beschuldigte ist der Polizei zufolge bereits 2012 wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen verurteilt worden.