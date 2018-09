Kopfrechner suchen in Wolfsburg ihre Weltmeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Taschenrechner verboten: Heute starten in Wolfsburg die Weltmeisterschaften im Kopfrechnen in verschiedenen Disziplinen. Qualifiziert haben sich 40 Teilnehmer. Der jüngste sei ein zwölfjähriger japanischer Schüler, der älteste ein 74 Jahre alter Pensionär aus Frankreich, sagte Hauptschiedsrichter Ralf Laue. Der Informatikprofessor aus Zwickau (Sachsen) organisiert den Wettbewerb alle zwei Jahre. Bisherige Aufgaben waren zum Beispiel 14 130 214 x 17 981 822 oder 57 809 355 + 28 x 16 448 333. Zuschauer sind während des Wettrechnens nicht zugelassen, es gibt aber in einer Pause eine Show im Wissenschaftsmuseum Phaeno. Die Sieger der zweitägigen WM sollen am Sonntagnachmittag geehrt werden.