European Talent School: Junge Wissenschaftler in Ostritz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ostritz (dpa/sn) - Experimentieren, forschen, tüfteln: Zur Fraunhofer "European Talent School" treffen sich vom 8. bis 11. August die Wissenschaftler von morgen am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal im sächsischen Ostritz. Wie die Fraunhofer-Gesellschaft am Dienstag mitteilte, haben sich zum Projekt im Dreiländereck 20 Schüler aus Deutschland, Polen und Tschechien angemeldet. In der "European Talent School" lernen sie den Arbeitsalltag in einem Fraunhofer-Institut kennen und arbeiten praktisch an einem naturwissenschaftlichen oder mathematischen Thema unter Anleitung.

Realisiert wird dieses Projekt von der Fraunhofer-Gesellschaft mit dem Freistaat Sachsen und dem Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal. In der "European Talent School" arbeiten Schüler der zehnten bis zur zwölften Klasse.