Wissenschaft - Offenbach am Main

Trier (dpa/lrs) - Trotz eisiger Temperaturen hat sich das frühe Aufstehen für viele Menschen an Rhein, Saar und Mosel am Montagmorgen gelohnt: Das als "Blutmond" bezeichnete Himmelsphänomen ist in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland gut zu sehen gewesen. Zu einer solchen Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen dabei genau auf einer Linie. Wer den "Blutmond" verpasst hat, muss sich jetzt etwas gedulden: Das nächste Himmelsspektakel einer totalen Mondfinsternis gibt es erst an Silvester 2028.