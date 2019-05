Merkel besucht Robotikschule der Technischen Universität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Kurz vor ihrem Auftritt beim Wahlkampfabschluss der EVP auf dem Messegelände besucht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute die Robotikschule der Technischen Universität München. Um 14.00 Uhr will sich die Kanzlerin dort gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) informieren. Merkel sieht wie Söder die KI-Forschung als Schlüssel für eine erfolgreiche Digitalisierung.

Bei ihrem Besuch an der TU will sich Merkel mit Forschenden unterhalten und einen Rundgang durch die Einrichtung machen. Anfang Mai hatte sich Merkel in München bei einem Termin in der Fraunhofer-Gesellschaft für eine deutliche Erhöhung der deutschen Forschungsausgaben ausgesprochen. Zugleich hatte sie aber auch betont, dass Europa insgesamt mehr für Forschung und Entwicklung ausgeben müsse.

Nach dem Besuch an der TU geht es für Söder und Merkel direkt weiter auf das Messegelände zum EVP-Wahlkampfabschluss für die Europawahl. Dort ist Merkel neben Söder und dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) wichtigste Hauptrednerin.

Die Schule für Robotik und Künstliche Intelligenz der TU hat es sich zum Ziel gesetzt, innovative und nachhaltige Technologien und Lösungen für zentrale Alltagsherausforderungen zu erarbeiten.