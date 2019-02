Eventuell Wolf überfahren: Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart/Wiesbaden (dpa/lsw) - Möglicherweise ein Wolf ist dem Landesumweltministerium von Baden-Württemberg zufolge auf der Autobahn 6 bei Öhringen (Hohenlohekreis) überfahren worden. Aufgrund der räumlichen Nähe könne es sich um das Tier handeln, das am Wochenende im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs gewesen war, teilten die Behörden in Stuttgart am Dienstag mit. Die Stelle liegt in der Nähe von Orten im Neckar-Odenwald-Kreis, in denen kürzlich ein Wolf gesichtet worden war. Nach ersten Einschätzungen von Fachleuten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg soll es sich bei dem am späten Montagabend gefundenen Tier um einen Wolf handeln.