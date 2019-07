600 Funde bei neuen Grabungen in Welterbe Grube Messel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Messel (dpa/lhe) - Nach dem offiziellen Start neuer wissenschaftlicher Grabungen im Unesco-Weltnaturerbe Grube Messel haben Forscher Hunderte Funde gemacht. "In den vier Wochen haben wir mehr als 600 Funde", sagte Sonja Wedmann von der Abteilung Messelforschung im Senckenberg-Institut. Darunter seien viele Pflanzen und Insekten. Auch ein kleiner fossiler Vogel sei entdeckt worden, was äußerst selten sei. Die in der Grube gefundenen Fossilien erzählen über das Leben auf der Erde vor 48 Millionen Jahren.

Vor zwei Jahren war für die Wissenschaftler in dem Welterbe erst mal Schluss mit Forschungsarbeiten. Nach neuen Richtlinien musste zunächst einmal geklärt werden, wie Grabungsarbeiten und Denkmalschutz unter einen Hut gebracht werden können. Vor einem Monat fiel dann der Startschuss für offizielle neue Grabungen in einer der reichsten Säugetier-Fossilien-Lagerstätten der Welt.