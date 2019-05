Millionenförderung für Byzanzforschung in Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Leibniz-WissenschaftsCampus zum Thema "Byzanz zwischen Orient und Okzident" kann dank einer zusätzlichen Förderung weiter ausgebaut werden: Die Leibniz-Gemeinschaft hat dafür mehr als 1,1 Millionen Euro zugesagt, so dass die Forschungsarbeit zumindest bis Mitte 2023 weitergeführt wird. Die Byzanzforscher wollen in den nächsten vier Jahren besonders die vielfältigen kulturellen und historischen Verbindungen zwischen Europa und dem Nahen Osten in den Blick nehmen.

In dem 2011 gestarteten Forschungsverbund wirken das Leibniz-Forschungsmuseum Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM), die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU), das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, das Landesmuseum Mainz und das Rheinische Landesmuseum Trier zusammen. In der jetzt Mitte dieses Jahres beginnenden zweiten Förderphase kommt noch die Goethe-Universität Frankfurt zum gemeinsamen WissenschaftsCampus dazu.

Das Byzantinische Reich habe in seinem 1100-jährigen Bestehen maßgeblich die Geschichte Europas und des Nahen Ostens bis in die Gegenwart hinein geprägt, erklärte die Sprecherin des WissenschaftsCampus und RGZM-Direktorin Alexandra Busch. In der orthodoxen Kirche wirke das byzantinische Vermächtnis bis heute nach. "Aber auch die Trennung des Mittelmeerraumes in eine christliche und eine muslimisch geprägte Sphäre oder die Mechanismen nationaler Identitätskonstruktionen in Russland oder Serbien sind ohne Berücksichtigung von Byzanz nicht verständlich."