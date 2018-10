Alexandra Busch: Neue Chefin des Forschungsmuseums RGZM

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz hat erstmals in seiner mehr als 160-jährigen Geschichte eine Generaldirektorin: Alexandra Wilhelmine Busch wird am 3. November offiziell in dieses Amt eingeführt, wie das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium mitteilte.

Die 43-jährige Archäologin ist schon seit gut vier Jahren als Forschungsdirektorin am RGZM tätig. Sie konnte nach Angaben des Ministeriums das Bewerbungsverfahren mit einer internationalen Findungskommission und 16 Bewerbungen für sich entscheiden. Die in Neuss geborene Wissenschaftlerin studierte in Köln, wo sie mit einer Arbeit über die militärische Präsenz im Stadtbild von Rom promoviert wurde. Von 2008 bis 2014 arbeitete sie im Deutschen Archäologischen Institut in Rom, zuletzt als Leiterin der Fotothek.

Alexandra Busch ist Nachfolgerin von Generaldirektor Falko Daim; der Wiener Forscher verabschiedete sich Ende Februar in den Ruhestand. Das RGZM bereitet zurzeit den Umzug in ein neues Zentrum vor. Ersteinrichtung und Probebetrieb des neuen Gebäudes sind für die erste Hälfte 2020 geplant. Auf dem Gelände am Rhein, direkt neben dem Museum für Antike Schifffahrt, soll ein weit über Mainz hinausstrahlendes Zentrum für Wissenschaftler und Bürger entstehen. Das RGZM ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft und sieht seine Aufgabe im Dreiklang von Forschung, Sammlung und Vermittlung.