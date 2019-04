Wissenschaftspreis geht an Chemikerin und Umweltforscher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der Leipziger Wissenschaftspreis ist am Freitag gleich zwei Forschern verliehen worden. Wie die Universität Leipzig, die Stadt Leipzig und die Sächsische Akademie der Wissenschaften am Freitag mitteilten, bekamen Evamarie Hey-Hawkins sowie Frank-Dieter Kopinke die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung, die sie sich teilen.

Hey-Hawkins ist Professorin für Anorganische Chemie an der Universität Leipzig, Kopinke Leiter des Departements Technische Umweltchemie am Helmhotz-Zentrum für Umweltforschung. "Mit ihren Forschungsarbeiten haben sie Leipzigs Bild in der weltweiten Wissenschaftsfamilie deutlich aufgewertet", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Der Preis soll Arbeiten belohnen, die höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Hey-Hawkins untersucht, wie anorganische Verbindungen etwa in der Medizin eingesetzt werden können. Kopinke erforscht, wie kontaminierte Böden und Wässer mit Umwelttechnologien gereinigt werden können. Der Leipziger Wissenschaftspreis wurde zum achten Mal verliehen.