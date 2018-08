Nachlass Heisenbergs wird erschlossen und digitalisiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der Nachlass des Physikers Werner Heisenberg (1901-1976) wird erschlossen und digitalisiert. Wie die Universität Leipzig am Mittwoch mitteilte, übernimmt sie gemeinsam mit Max-Planck-Gesellschaft und der Universitätsbibliothek Leipzig das Projekt. Es wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Heisenbergs Nachlass umfasse etwa 340 000 Seiten in rund 70 000 Dokumenten. Sie sollen nun Blatt für Blatt erfasst und digitalisiert werden. Die Papiere gäben unter anderem Einblick in Heisenbergs Wirken an der Universität Leipzig in den Jahren 1927 bis 1942. In dieser Phase hatte der Entdecker der Quantenmechanik 1932 den Nobelpreis für Physik erhalten.